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Еврокомиссия считает, что решение Венгрии о закрытии границ нарушает целостность Шенгенской зоны

13:10 01.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Венгрии должны отменить решение о закрытии границ страны в связи с коронавирусом, так как оно нарушает целостность Шенгенской зоны. Об этом заявила во вторник еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

"Сегодня (еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права - прим. ТАСС) Дидье Рейндерс и я направляем письмо венгерскому правительству, напоминая о важности целостности Шенгенской зоны и применения пограничных мер недискриминационным образом ко всем гражданам и резидентам ЕС. Любые меры, которые не соответствуют этим основополагающим принципам законодательства ЕС, конечно же, должны быть немедленно отменены", - заявила она.

По ее словам, Еврокомиссия в ближайшее время свяжется с венгерскими коллегами, чтобы запросить дополнительную информацию относительно решения о закрытии границ.

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