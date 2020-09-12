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По факту крушения легкомоторного самолета под Щелковом проводится проверка - СК РФ

19:00 12.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета под Щелковом в Московской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка", - сказала Марковская.

В 17:00 от очевидца в МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Душонова совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar. По первоначальным данным, на борту находился один человек. Самолет упал в песчаный карьер, заполнененный водой, на поверхности были найдены обломки и раскрывшийся парашют. По последним данным, погибли пилот и пассажир самолета. На месте работают спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники.

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