По факту крушения легкомоторного самолета под Щелковом проводится проверка - СК РФ

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи проводят проверку по факту крушения легкомоторного самолета под Щелковом в Московской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится доследственная проверка", - сказала Марковская.

В 17:00 от очевидца в МЧС поступило сообщение о том, что в районе села Душонова совершил жесткую посадку легкомоторный самолет SportStar. По первоначальным данным, на борту находился один человек. Самолет упал в песчаный карьер, заполнененный водой, на поверхности были найдены обломки и раскрывшийся парашют. По последним данным, погибли пилот и пассажир самолета. На месте работают спасатели и водолазы, всего задействовано 36 человек и 11 единиц техники.