Шесть писателей вошли в короткий список Букеровской премии по литературе
17:40 15.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть писателей вошли в короткий список претендентов на Букеровскую премию (Booker Prize), однако среди финалистов не оказалось ни двукратного лауреата премии британки Хилари Мэнтел, ни обладательницы Пулитцеровской премии американки Энн Тайлер. Об этом было объявлено на пресс-конференции жюри престижной премии на английском языке, которая прошла во вторник в британской столице в режиме онлайн.
Из длинного списка, включавшего в себя 13 фамилий, в финал премии пробились авторы из США Дайан Кук (The New Wilderness - "Новая глухомань"), Эвнил Доши (Burnt Sugar - "Жженый сахар"), Брэндон Тейлор (Real Life - "Реальная действительность"), Цици Дангарембга из Зимбабве (This Mournable Body - "Тело для оплакивания") и два автора с двойным гражданством. Это Дуглас Стюарт (Шотландия и США) с романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн") и Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King ("Король теней").
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