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НОВОСТИ

Трамп больше не считает НАТО устаревшим альянсом

12:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп больше не считает, что НАТО является устаревшим объединением.

«Думаю, НАТО становится чем-то противоположным, теперь [страны альянса] сами оплачивают свои счета», — заявил он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Политик отметил, что «все еще верит» в коллективную оборону, так как она «дает маленьким странам защиту от более крупных».

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