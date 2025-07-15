Трамп больше не считает НАТО устаревшим альянсом
12:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп больше не считает, что НАТО является устаревшим объединением.
«Думаю, НАТО становится чем-то противоположным, теперь [страны альянса] сами оплачивают свои счета», — заявил он в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.
Политик отметил, что «все еще верит» в коллективную оборону, так как она «дает маленьким странам защиту от более крупных».
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