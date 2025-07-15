На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED
10:25 15.07.2025
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Фото пресс-службы Сбера
Матрицы QLED обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность – 4000:1 для 32-дюймовой модели и 3500:1 для 43-дюймовой. Минимальное время отклика составляет всего 6,5 миллисекунд — как итог картинка сохраняет особенную чёткость даже в динамичных сценах.
Обе модели поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также располагают тремя портами HDMI 2.0 для подключения игровых консолей и мультимедиа устройств. Умные телевизоры Sber работают под управлением надёжной отечественной ОС Салют ТВ, обеспечивающей бесперебойную работу любимых сервисов. Пользователи оценят удобное голосовое управление, сквозной поиск контента сразу по всем онлайн-кинотеатрам, возможность настройки безопасного детского профиля, а также умный Giga-поиск, который поможет найти нужный фильм, даже если пользователь не помнит его название.
Рекомендованная розничная цена новых QLED телевизоров Sber составит 19 990 рублей за 32-дюймовую модель, и 29 990 за модель 43-дюйма. Телевизоры уже можно купить в официальном интернет-магазине SberDevices.
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