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НОВОСТИ

На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED

10:25 15.07.2025

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Фото пресс-службы Сбера
На рынок вышла первая партия умных телевизоров Sber, произведенных на собственном заводе бренда в Великом Новгороде. В линейке появились новые QLED-модели с диагоналями 32 и 43 дюйма. Теперь высокое качество изображения с яркими цветами и точной передачей оттенков можно получить даже на самых маленьких диагоналях и по доступной цене. За разработку телевизоров отвечает партнер Сбера — компания SberDevices. Производство умных телевизоров Sber расположено на территории особой экономической зоны «Новгородская» и занимает 12 000 кв.м.

Матрицы QLED обеспечивают насыщенные цвета и высокую контрастность – 4000:1 для 32-дюймовой модели и 3500:1 для 43-дюймовой. Минимальное время отклика составляет всего 6,5 миллисекунд — как итог картинка сохраняет особенную чёткость даже в динамичных сценах.

Обе модели поддерживают современные стандарты связи: Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 5.1, а также располагают тремя портами HDMI 2.0 для подключения игровых консолей и мультимедиа устройств. Умные телевизоры Sber работают под управлением надёжной отечественной ОС Салют ТВ, обеспечивающей бесперебойную работу любимых сервисов. Пользователи оценят удобное голосовое управление, сквозной поиск контента сразу по всем онлайн-кинотеатрам, возможность настройки безопасного детского профиля, а также умный Giga-поиск, который поможет найти нужный фильм, даже если пользователь не помнит его название.

Рекомендованная розничная цена новых QLED телевизоров Sber составит 19 990 рублей за 32-дюймовую модель, и 29 990 за модель 43-дюйма. Телевизоры уже можно купить в официальном интернет-магазине SberDevices.

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