Армия РФ закрепляется на восточных окраинах Константиновки ДНР — Марочко
09:05 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь удержать город, ожесточенно сопротивляются.
«Буквально на прошлой неделе был существенный успех — мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта (Константиновки — прим. ТАСС)». <…> Константиновка очень сложный участок. И сейчас действительно там идут ожесточенные бои — противник сопротивляется», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:20 14.10.2025
- КНДР возвела противотанковые заграждения длиной 10 км на границе с Южной Кореей
- 09:00 14.10.2025
- За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 40 украинских БПЛА
- 22:40 13.10.2025
- Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением — NYT
- 22:00 13.10.2025
- На Солнце произошло 15 вспышек 13 октября
- 21:20 13.10.2025
- За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США — СМИ
- 20:40 13.10.2025
- Глава МО Израиля заявил об отходе ХАМАС от договоренностей о возвращении тел заложников
- 20:00 13.10.2025
- Почти 1,1 млн сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН
- 19:35 13.10.2025
- Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот - Росздравнадзор
- 19:24 13.10.2025
- Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября — RTL
- 18:57 13.10.2025
- Лауреат Научной премии Сбера рассказал о нобелевском прорыве в химии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать