0
0
55
НОВОСТИ

Армия РФ закрепляется на восточных окраинах Константиновки ДНР — Марочко

09:05 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь удержать город, ожесточенно сопротивляются.

«Буквально на прошлой неделе был существенный успех — мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта (Константиновки — прим. ТАСС)». <…> Константиновка очень сложный участок. И сейчас действительно там идут ожесточенные бои — противник сопротивляется», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 14.10.2025
КНДР возвела противотанковые заграждения длиной 10 км на границе с Южной Кореей
0
0
09:00 14.10.2025
За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 40 украинских БПЛА
0
67
22:40 13.10.2025
Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением — NYT
0
802
22:00 13.10.2025
На Солнце произошло 15 вспышек 13 октября
0
647
21:20 13.10.2025
За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США — СМИ
0
688
20:40 13.10.2025
Глава МО Израиля заявил об отходе ХАМАС от договоренностей о возвращении тел заложников
0
713
20:00 13.10.2025
Почти 1,1 млн сирийских беженцев вернулись на родину с декабря 2024 года — ООН
0
687
19:35 13.10.2025
Вакцина для профилактики ветряной оспы стабильно вводится в гражданский оборот - Росздравнадзор
0
694
19:24 13.10.2025
Экс-президент Франции Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября — RTL
0
737
18:57 13.10.2025
Лауреат Научной премии Сбера рассказал о нобелевском прорыве в химии
0
901

Возврат к списку