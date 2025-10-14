Армия РФ закрепляется на восточных окраинах Константиновки ДНР — Марочко

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь удержать город, ожесточенно сопротивляются.

«Буквально на прошлой неделе был существенный успех — мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта (Константиновки — прим. ТАСС)». <…> Константиновка очень сложный участок. И сейчас действительно там идут ожесточенные бои — противник сопротивляется», — сказал он.