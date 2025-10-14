Франция против затей с конфискацией в ЕС активов РФ — посол в Москве
10:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция настаивает на соблюдении международного законодательства и не поддерживает никаких затей в Брюсселе по возможной конфискации российских активов. Об этом заявил посол Франции в Москве Николя де Ривьер в интервью «Ведомостям».
«По этому вопросу президент Эмманюэль Макрон был предельно конкретен: мы соблюдаем международное право, и вопрос о конфискации этих средств не стоит. Единственное, что было сделано за последние годы, — использование процентов, т. е. тех денег, которые зарабатываются вложениями, для помощи Украине, — отметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — Но еще раз подчеркну, позиция Франции предельно ясна. Речь о конфискации средств, которые нам не принадлежат, не идет. Крайне важно, чтобы все соблюдали закон».
