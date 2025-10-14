Минтранс Китая объявил о начале расследования протекционистских мер США
09:32 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство транспорта КНР приступает с межведомственному расследованию протекционистских мер Соединенных Штатов для определения масштабов ущерба, который они наносят китайскому судостроению и судоходству. Об этом говорится в распространенном заявлении Минтранса.
В нем уточняется, что расследование проводится в целях обеспечения безопасности и защиты интересов развития национальной судоходной отрасли, судостроительного сектора Китая и связанных с ними производственно-снабженческих цепочек, на основании законов о госбезопасности и противодействии иностранным санкциям, в соответствии с правилами международного морского транспорта КНР. Кроме того, компетентные госструктуры Китая собираются проверить, какие компании и частные лица оказывали содействие соответствующим дискриминирующим мерам Вашингтона в отношении Пекина.
Как отмечается, по итогам этого расследования КНР предпримет ответные шаги.
