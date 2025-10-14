0
НОВОСТИ

За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 40 украинских БПЛА

09:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря, по 2 БПЛА — над территориями Тамбовской области и Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.

