За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 40 украинских БПЛА
09:00 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА — над территорией Белгородской области, 12 БПЛА — над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря, по 2 БПЛА — над территориями Тамбовской области и Республики Крым и 1 БПЛА — над территорией Курской области», — сказали в ведомстве.
