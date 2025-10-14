КНДР возвела противотанковые заграждения длиной 10 км на границе с Южной Кореей
09:20 14.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР возвела противотанковые заграждения общей протяженностью 10 км в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейского парламентария.
Депутат Национального собрания Ю Ён Вон от оппозиционной «Гражданской силы» рассказал со ссылкой на спутниковые снимки и данные комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, что укрепления состоят из четырех секций протяженностью 2,5 км. По его словам, высота заграждения составляет порядка 4-5 м, толщина бетонной стены — около 2 м. Стена, которую можно увидеть с южной стороны, также укреплена земляным валом с севера.
Депутат добавил, что власти КНДР на данный момент больше не расширяют укрепления в этих секциях, а занимаются расчисткой местности перед укреплениями.
НОВОСТИ
- 10:32 14.10.2025
- Минфин РФ предлагает создать игорную зону в Республике Алтай
- 10:20 14.10.2025
- Страны ЕС планируют ужесточить меры по противодействию нелегальной миграции — FT
- 10:05 14.10.2025
- Байден поблагодарил Трампа за прекращение конфликта в Газе
- 10:00 14.10.2025
- Франция против затей с конфискацией в ЕС активов РФ — посол в Москве
- 09:32 14.10.2025
- Минтранс Китая объявил о начале расследования протекционистских мер США
- 09:05 14.10.2025
- Армия РФ закрепляется на восточных окраинах Константиновки ДНР — Марочко
- 09:00 14.10.2025
- За ночь над регионами РФ и Черным морем сбиты 40 украинских БПЛА
- 22:40 13.10.2025
- Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением — NYT
- 22:00 13.10.2025
- На Солнце произошло 15 вспышек 13 октября
- 21:20 13.10.2025
- За кризисом на Мадагаскаре стоят финансовые структуры США — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать