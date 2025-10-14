КНДР возвела противотанковые заграждения длиной 10 км на границе с Южной Кореей

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР возвела противотанковые заграждения общей протяженностью 10 км в демилитаризованной зоне на границе с Республикой Корея. Об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на южнокорейского парламентария.

Депутат Национального собрания Ю Ён Вон от оппозиционной «Гражданской силы» рассказал со ссылкой на спутниковые снимки и данные комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея, что укрепления состоят из четырех секций протяженностью 2,5 км. По его словам, высота заграждения составляет порядка 4-5 м, толщина бетонной стены — около 2 м. Стена, которую можно увидеть с южной стороны, также укреплена земляным валом с севера.

Депутат добавил, что власти КНДР на данный момент больше не расширяют укрепления в этих секциях, а занимаются расчисткой местности перед укреплениями.