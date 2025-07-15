Эстония намерена завершить строительство военной базы в Нарве в 2027 году
11:32 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Эстонии планируют начать строительство военной базы в приграничном с РФ городе Нарве в 2026 году, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций балтийской республики.
«Если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году [база] уже будет готова к размещению [военных]», — указали в учреждении. По словам представителя центра, база будет рассчитана на размещение до тысячи военнослужащих, а ее строительство обойдется примерно в 15 млн евро.
23 апреля начальник Генерального штаба сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус заявил, что ВС создадут военную базу в приграничном с РФ городе Нарве, где планируют разместить более 200 эстонских военнослужащих и подразделения союзников по НАТО.
НОВОСТИ
- 11:20 15.07.2025
- ВСУ могли сократиться более чем на 200 тыс. с начала года из-за потерь и дезертирства
- 11:05 15.07.2025
- На границе ДНР и Днепропетровской области в плен сдалась группа солдат ВСУ
- 11:00 15.07.2025
- Сотрудник ВВС США признал вину в передаче секретных данных о конфликте России и Украины
- 10:32 15.07.2025
- Си Цзиньпин подтвердил Лаврову настрой на наращивание стратегического взаимодействия с РФ
- 10:25 15.07.2025
- На рынок вышли новые телевизоры Sber QLED
- 10:20 15.07.2025
- Экономика Кубы сократилась на 11% за последние 5 лет — министр
- 10:05 15.07.2025
- Япония не поставляет летальное оружие Украине — посол в РФ
- 10:00 15.07.2025
- Россия не заметила декоративный ультиматум Трампа — Медведев
- 09:32 15.07.2025
- Трамп может разрешить использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь РФ — WP
- 09:20 15.07.2025
- Каллас назвала 50 дней для урегулирования на Украине очень долгим сроком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать