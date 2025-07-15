Эстония намерена завершить строительство военной базы в Нарве в 2027 году

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Эстонии планируют начать строительство военной базы в приграничном с РФ городе Нарве в 2026 году, ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций балтийской республики.

«Если все пойдет по плану, то строительство начнется в следующем году, а в 2027 году [база] уже будет готова к размещению [военных]», — указали в учреждении. По словам представителя центра, база будет рассчитана на размещение до тысячи военнослужащих, а ее строительство обойдется примерно в 15 млн евро.

23 апреля начальник Генерального штаба сил обороны балтийской республики генерал-майор Вахур Карус заявил, что ВС создадут военную базу в приграничном с РФ городе Нарве, где планируют разместить более 200 эстонских военнослужащих и подразделения союзников по НАТО.