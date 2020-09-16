0
0
148
НОВОСТИ

В Чехии зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом

08:10 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное за период пандемии число инфицированных коронавирусом нового типа за прошедшие сутки выявлено Чехии. Как сообщило в среду национальное министерство здравоохранения, было зафиксировано 1 677 новых случаев заражения, что на 639 больше показателя предыдущего дня, когда в республике выявили 1 038 заразившихся.

Общее число заразившихся с начала пандемии в Чехии составило 38 896, включая выздоровевших. За последние полгода от вызываемых вирусом осложнений умерли 476 человек. Днем ранее Минздрав информировал о 465 жертвах пандемии. Вылечились 22 613 жителей республики.

На данный момент в стране находятся 15 807 пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель, впервые зафиксированный за время пандемии. Госпитализированы 333 больных с ярко выраженными признаками заболевания, вызываемого вирусом. Состояние 78 из них медики оценивают как тяжелое.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 16.09.2020
Третейская группа ВТО признала незаконным повышение США пошлин на китайские товары
0
54
09:20 16.09.2020
В рейтинге доверия жителей развитых стран Путин обошел Трампа
0
82
09:05 16.09.2020
Минфин предложил повысить акциз на сигареты на 20%
0
112
09:00 16.09.2020
Ёсихидэ Суга стал премьер-министром Японии
0
107
08:20 16.09.2020
В офисы компания вернулась только треть сотрудников - исследование
0
166
23:01 15.09.2020
Испытания истребителя нового поколения начались в США - СМИ
0
627
21:43 15.09.2020
Эсминец ВМС США "Рузвельт" вошел в Черное море "поддержать союзников"
0
594
20:50 15.09.2020
ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашения о нормализации отношений
0
580
20:45 15.09.2020
Трамп заявил, что "получил сигналы" из Палестины
0
629
20:05 15.09.2020
Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию вокруг Навального
0
690

Возврат к списку