В Чехии зарегистрирован рекорд суточного прироста заразившихся коронавирусом
08:10 16.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордное за период пандемии число инфицированных коронавирусом нового типа за прошедшие сутки выявлено Чехии. Как сообщило в среду национальное министерство здравоохранения, было зафиксировано 1 677 новых случаев заражения, что на 639 больше показателя предыдущего дня, когда в республике выявили 1 038 заразившихся.
Общее число заразившихся с начала пандемии в Чехии составило 38 896, включая выздоровевших. За последние полгода от вызываемых вирусом осложнений умерли 476 человек. Днем ранее Минздрав информировал о 465 жертвах пандемии. Вылечились 22 613 жителей республики.
На данный момент в стране находятся 15 807 пациентов с коронавирусом. Это рекордный показатель, впервые зафиксированный за время пандемии. Госпитализированы 333 больных с ярко выраженными признаками заболевания, вызываемого вирусом. Состояние 78 из них медики оценивают как тяжелое.
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