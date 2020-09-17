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Резкий скачок количества заразившихся коронавирусом зафиксирован в Бурятии

08:00 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекордное за последние месяцы количество заразившихся коронавирусом выявлено в Бурятии. В минувшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заражения против 71 днем ранее., сообщили журналистам в четверг в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

"Нулевой" пациент появился в Бурятии в конце марта. В начале июня регион вышел на плато по заболеваемости - в сутки регистрировалось около 40 заразившихся COVID-19.

"Выявлено 89 новых случаев COVID-19. Из них 16 человек - это обследованные после обращения в медучреждения с ОРВИ, остальные - контактные, в том числе из домашних очагов", - сообщили в оперштабе.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, увеличение количества заразившихся связано с началом учебного года в образовательных учреждениях в очном формате и сезонным подъемом заболеваемости. "Это ожидаемый прирост, связанный, в том числе, с формированием новых коллективов в учреждениях образования", - пояснила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Валентина Бальжанова.

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