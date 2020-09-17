В ближайшие дни в ряде регионов РФ в прогнозируется аномальное тепло
08:10 17.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аномально теплая погода ожидает жителей Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, Приморья и Амурской области в ближайшее время. Температура в этих регионах будет выше нормы на 3-10 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень высокая температура, на 8-10 градусов выше климатической нормы, прогнозируется на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в ближайшие дни. Температура ожидается от 12 до 14 градусов днем. Для нас это кажется не очень теплой погодой, но для местных жителей - более чем. Это очень высокая температура", - сообщил он.
Кроме того, по словам Вильфанда, аномальное тепло в ближайшие дни прогнозируется в Приморском крае, Амурской области.
"В Приморье хорошая погода, показатели 24-25 градусов, в Амурской области - выше 20 градусов. Это выше нормы примерно на 3-4 градуса", - отметил метеоролог.
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