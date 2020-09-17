Тина Канделаки стала ведущей программы «Специальный гость» на RTVI

10:07 Источник: НГ-Online

«Специальный гость» будет выходить еженедельно по четвергам в 19.00 по московскому времени в прямом эфире и будет доступен зрителям из России на ютьюбе телеканала RTVI. Гостями передачи станут политики и бизнесмены, культурные и общественные деятели. В каждом выпуске будут обсуждаться темы из общественно-политической сферы, экономики, бизнеса, культуры и спорта.

Первый герой программы — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Интервью с ним выйдет сегодня, в четверг 17 сентября.

По словам генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова, Канделаки одна из тех, кто умеет задавать вопросы, а ее гости — люди, способные эти вопросы решать.

Вера Цветкова