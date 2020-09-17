0
0
1
НОВОСТИ

Тина Канделаки стала ведущей программы «Специальный гость» на RTVI

10:07 17.09.2020 Источник: НГ-Online

«Специальный гость» будет выходить еженедельно по четвергам в 19.00 по московскому времени в прямом эфире и будет доступен зрителям из России на ютьюбе телеканала RTVI. Гостями передачи станут политики и бизнесмены, культурные и общественные деятели. В каждом выпуске будут обсуждаться темы из общественно-политической сферы, экономики, бизнеса, культуры и спорта.

Первый герой программы — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Интервью с ним выйдет сегодня, в четверг 17 сентября.

По словам генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова, Канделаки одна из тех, кто умеет задавать вопросы, а ее гости — люди, способные эти вопросы решать.

Вера Цветкова

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:32 16.09.2020
С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство
0
134
22:25 16.09.2020
Глава Китая считает, что Китай обгонит Россию по "проблемности" для США
0
146
16:32 16.09.2020
Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
0
169
23:01 15.09.2020
Испытания истребителя нового поколения начались в США - СМИ
0
132
21:43 15.09.2020
Эсминец ВМС США "Рузвельт" вошел в Черное море "поддержать союзников"
0
179
12:20 15.09.2020
Десантники РФ прибыли в Белоруссию для участия в совместном учении - Минобороны республики
0
190
09:20 15.09.2020
Новые грузинские системы ПВО смогут "пустить кровь" российской авиации - Forbes
0
185
22:40 14.09.2020
Российские истребители поднимались на "перехват" трех стратегических бомбардировщиков США над Черным морем
0
184
09:05 14.09.2020
Шеф военной разведки Британии заявил об опасности российской ракеты "Буревестник"
0
200
09:00 13.09.2020
Помпео озабочен заходами на Кипр кораблей ВМФ России
0
244

Возврат к списку