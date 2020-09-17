Тина Канделаки стала ведущей программы «Специальный гость» на RTVI
10:07 17.09.2020 Источник: НГ-Online
«Специальный гость» будет выходить еженедельно по четвергам в 19.00 по московскому времени в прямом эфире и будет доступен зрителям из России на ютьюбе телеканала RTVI. Гостями передачи станут политики и бизнесмены, культурные и общественные деятели. В каждом выпуске будут обсуждаться темы из общественно-политической сферы, экономики, бизнеса, культуры и спорта.
Первый герой программы — министр иностранных дел России Сергей Лавров. Интервью с ним выйдет сегодня, в четверг 17 сентября.
По словам генерального продюсера телеканала RTVI Сергея Шнурова, Канделаки одна из тех, кто умеет задавать вопросы, а ее гости — люди, способные эти вопросы решать.
Вера Цветкова
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