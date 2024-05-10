Автобус с 20 пассажирами упал в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга
15:00 10.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пассажирский автобус, в котором находились порядка 20 человек, упал с моста в реку Мойку в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по городу и области.
«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома [номер] 69 на Большой Морской улице. По предварительным данным, в момент ЧП в салоне транспортного средства находились около 20 человек», — сказали в ведомстве.
Число погибших в результате падения пассажирского автобуса в реку Мойку в центре Санкт-Перербурга составило три человека, еще шестеро пострадали. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
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