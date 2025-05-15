Президент США не поедет в Стамбул на переговоры РФ и Украины - СМИ

00:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из числа американских чиновников.

Агентство отмечает, что такие данные представитель администрации озвучил после того, как президент РФ Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной. Трамп ранее не исключал своей поездки в Стамбул 15 мая вне утвержденного графика для участия в переговорах по украинскому урегулированию.