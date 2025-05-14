0
0
140
НОВОСТИ

В НАТО заявили о нехватке денег на осуществление планов альянса

20:15 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генштабы государств НАТО ждут от своих правительств новых вооружений и подтверждают, что имеющиеся военные возможности и оборонные расходы стран НАТО в 2% ВВП недостаточны для реализации на практике существующих у альянса планов. С таким утверждением выступил глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов НАТО. При этом он подчеркнул, что на этой встрече необходимый уровень военных расходов не обсуждался.

«Мы не говорили о точных цифрах. Начальники генштабов являются получателями этих средств (военных бюджетов — прим. ТАСС). Мы определяем угрозы и утверждаем военные планы, на основании которых мы решаем, какие еще возможности нам необходимы. Далее мы ожидаем, что эти вооружения и средства нам предоставят. Будет ли это 3-4-5% ВВП… Но точно, что 2% — это недостаточно. Того, что есть сейчас, недостаточно», — сказал Драгоне.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:00 14.05.2025
В британских тюрьмах места почти закончились
0
175
19:40 14.05.2025
Структуры правительства США приостановят работу в рамках мероприятий G20, проводимых в этом году ЮАР
0
180
18:45 14.05.2025
Власти КНР приостановили ограничительные меры против ряда американских компаний
0
279
18:15 14.05.2025
США получили "самый большой заказ на самолеты в истории Boeing""
0
384
17:45 14.05.2025
Посольство США в Молдавии предлагает $10 млн за данные о пяти «сотрудниках разведки» РФ
0
370
17:12 14.05.2025
Урегулирование на Украине и налаживание диалога с США не зависят друг от друга — Песков
0
341
17:00 14.05.2025
2 человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП в Курской области
0
340
16:32 14.05.2025
Руфер забрался на крышу Кунсткамеры в Петербурге, его задержали
0
329
16:12 14.05.2025
Пошлины ЕС на сельхозпродукцию Украины обойдутся Киеву в миллиарды евро — Euractiv
0
366
16:00 14.05.2025
Бразилия не выступает против доллара США, но будет снижать зависимость от него — президент
0
353

Возврат к списку