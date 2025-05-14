В НАТО заявили о нехватке денег на осуществление планов альянса
20:15 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генштабы государств НАТО ждут от своих правительств новых вооружений и подтверждают, что имеющиеся военные возможности и оборонные расходы стран НАТО в 2% ВВП недостаточны для реализации на практике существующих у альянса планов. С таким утверждением выступил глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов НАТО. При этом он подчеркнул, что на этой встрече необходимый уровень военных расходов не обсуждался.
«Мы не говорили о точных цифрах. Начальники генштабов являются получателями этих средств (военных бюджетов — прим. ТАСС). Мы определяем угрозы и утверждаем военные планы, на основании которых мы решаем, какие еще возможности нам необходимы. Далее мы ожидаем, что эти вооружения и средства нам предоставят. Будет ли это 3-4-5% ВВП… Но точно, что 2% — это недостаточно. Того, что есть сейчас, недостаточно», — сказал Драгоне.
НОВОСТИ
- 20:00 14.05.2025
- В британских тюрьмах места почти закончились
- 19:40 14.05.2025
- Структуры правительства США приостановят работу в рамках мероприятий G20, проводимых в этом году ЮАР
- 18:45 14.05.2025
- Власти КНР приостановили ограничительные меры против ряда американских компаний
- 18:15 14.05.2025
- США получили "самый большой заказ на самолеты в истории Boeing""
- 17:45 14.05.2025
- Посольство США в Молдавии предлагает $10 млн за данные о пяти «сотрудниках разведки» РФ
- 17:12 14.05.2025
- Урегулирование на Украине и налаживание диалога с США не зависят друг от друга — Песков
- 17:00 14.05.2025
- 2 человека погибли, 17 пострадали в массовом ДТП в Курской области
- 16:32 14.05.2025
- Руфер забрался на крышу Кунсткамеры в Петербурге, его задержали
- 16:12 14.05.2025
- Пошлины ЕС на сельхозпродукцию Украины обойдутся Киеву в миллиарды евро — Euractiv
- 16:00 14.05.2025
- Бразилия не выступает против доллара США, но будет снижать зависимость от него — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать