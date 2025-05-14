В НАТО заявили о нехватке денег на осуществление планов альянса

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генштабы государств НАТО ждут от своих правительств новых вооружений и подтверждают, что имеющиеся военные возможности и оборонные расходы стран НАТО в 2% ВВП недостаточны для реализации на практике существующих у альянса планов. С таким утверждением выступил глава Военного комитета НАТО Каво Драгоне на пресс-конференции по итогам встречи начальников генштабов НАТО. При этом он подчеркнул, что на этой встрече необходимый уровень военных расходов не обсуждался.

«Мы не говорили о точных цифрах. Начальники генштабов являются получателями этих средств (военных бюджетов — прим. ТАСС). Мы определяем угрозы и утверждаем военные планы, на основании которых мы решаем, какие еще возможности нам необходимы. Далее мы ожидаем, что эти вооружения и средства нам предоставят. Будет ли это 3-4-5% ВВП… Но точно, что 2% — это недостаточно. Того, что есть сейчас, недостаточно», — сказал Драгоне.