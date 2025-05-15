Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА над Ростовской и Белгородской областями — МО РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили два украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей», — говорится в сообщении.