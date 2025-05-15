ВСУ за ночь пытались 13 раз атаковать Мелитополь, погиб один человек

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 попыток атак ВСУ на Мелитополь зафиксированы минувшей ночью. В результате погиб один человек, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Всего было 13 атак, часть БПЛА сбиты на подлете к городу, детонация произошла на удалении от жилого сектора. К сожалению, один человек погиб в поселке городского типа Акимовка, БПЛА сдетонировал в гражданский автомобиль, припаркованный у автозаправочной станции», — говорится в сообщении.