0
0
106
НОВОСТИ

Делегация РФ на переговорах с Украиной прибыла в Стамбул — источник

09:05 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская переговорная делегация для встречи с украинскими представителями уже прибыла в Стамбул, заявил источник ТАСС.

«Делегация прибыла в Стамбул», — сказал источник.

Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:32 15.05.2025
Силы ПНЕ Ливии стреляют по демонстрантам у штаб-квартиры премьера — СМИ
0
79
09:20 15.05.2025
ВСУ за ночь пытались 13 раз атаковать Мелитополь, погиб один человек
0
101
09:00 15.05.2025
Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА над Ростовской и Белгородской областями — МО РФ
0
127
00:15 15.05.2025
Президент США не поедет в Стамбул на переговоры РФ и Украины - СМИ
0
613
23:05 14.05.2025
Москва огласила состав делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле
0
942
22:25 14.05.2025
Глава Госдепа собирается реформировать Совет национальной безопасности США
0
589
21:15 14.05.2025
WP: Должностные лица США и Европы «отвели Зеленского от края пропасти…»
0
771
20:15 14.05.2025
В НАТО заявили о нехватке денег на осуществление планов альянса
0
659
20:00 14.05.2025
В британских тюрьмах места почти закончились
0
682
19:40 14.05.2025
Структуры правительства США приостановят работу в рамках мероприятий G20, проводимых в этом году ЮАР
0
634

Возврат к списку