Делегация РФ на переговорах с Украиной прибыла в Стамбул — источник
09:05 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская переговорная делегация для встречи с украинскими представителями уже прибыла в Стамбул, заявил источник ТАСС.
«Делегация прибыла в Стамбул», — сказал источник.
Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
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