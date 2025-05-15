Делегация РФ на переговорах с Украиной прибыла в Стамбул — источник

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская переговорная делегация для встречи с украинскими представителями уже прибыла в Стамбул, заявил источник ТАСС.

«Делегация прибыла в Стамбул», — сказал источник.

Делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Также в нее вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.