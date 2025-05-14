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Глава Госдепа собирается реформировать Совет национальной безопасности США

22:25 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Марко Рубио, временно исполняющий обязанности помощника президента США по нацбезопасности, хочет значительно сократить число сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, а также поменять формат его работы, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, вместо большого штата сотрудников, которые формировали широкий спектр разнообразных рекомендаций для американского лидера, СНБ будет использовать более вертикальный подход и разрабатывать сценарии с учетом предпочтений президента США Дональда Трампа.

Телеканал отмечает, что на момент инаугурации Трампа в СНБ насчитывалось порядка 300 сотрудников, однако уже в январе их число было сокращено вдвое. Теперь же число работников в СНБ будет урезано до 50-60 человек. Вместе с тем Рубио намерен не увольнять сотрудников, а перенаправлять их на работу в другие ведомства.

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