В Москве к вечеру четверга может выпасть до 30% месячной нормы осадков
11:05 17.09.2020 Источник: Интерфакс
Облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, местами сильный, гроза и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе в четверг, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.
"В разных районах города может выпасть от 5 до 14 мм, местами до 20 мм осадков. Это до 30% месячной нормы сентября", - сказал собеседник агентства.
Месячная норма осадков для сентября в Москве - 65 мм.
В метеобюро уточнили, что порывы ветра в городе могут достигать 18 м/с. Максимальная температура днем - 20-22 градуса.
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