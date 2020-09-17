Причиной пожара в частной наркоклинике в Красноярске стал поджог - СК

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Причиной пожара в частной наркологической клинике в Красноярске, где погибли четыре человека, стал поджог. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

"Установлено, что причиной возгорания стал поджог. Следователи в ходе просмотра видео, изъятого с камер внутреннего наблюдения, установили, что один из пациентов поджигает предметы интерьера, в результате чего происходит быстрое распространение огня по палате. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а" и "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)", - говорится в сообщении.