На юге Турции в аварию попал автобус с российскими туристами - генконсульство РФ в Анталье

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автобус с российскими туристами попал в пятницу в ДТП в районе Аланьи на юге Турции. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Анталье.

"Подтверждаем факт аварии, в котором был задействован один автобус. Детали происшествия выясняем", - сказал собеседник агентства.