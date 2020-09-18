С 27 сентября Россия возобновляет международное авиасообщение с Южной Кореей
22:25 18.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия возобновляет международное авиасообщение с 27 сентября с Южной Кореей. Об этом в пятницу сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"По итогам заседания принято решение возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 сентября - с Южной Кореей (г. Сеул)", - сообщили в штабе, отметив, что рейсы в будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю.
Южная Корея не закрывала границы из-за пандемии, однако число осуществляемых ей авиарейсов резко сократилось из-за падения спроса и ограничений на полеты, введенных другими странами.
Регулярное авиасообщение между Россией и другими странами было прервано в конце марта из-за пандемии коронавируса. После этого можно было осуществлять только так называемые вывозные рейсы.
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