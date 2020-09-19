0
0
94
НОВОСТИ

Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику

19:30 19.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Расходы федерального бюджета на оборону в 2021 году впервые за семь лет опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика».

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на три года, в отношении к ВВП оборонные расходы опустятся до минимума с 2011 года. В следующем году ассигнования на оборону должны превысить 3 трлн руб., а экономику — 3,37 трлн.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

20:00 19.09.2020
В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса
0
35
19:47 19.09.2020
Кудряшов: Возобновление нефтедобычи позитивно скажется на внутриливийском урегулировании
0
65
19:00 19.09.2020
Путин рассказал, как после неудач дал шанс разработчикам нового оружия и те сдержали слово
0
171
18:30 19.09.2020
Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом
0
176
18:00 19.09.2020
Неопознанные объекты на видео космонавта с МКС оказались спутниками
0
214
17:30 19.09.2020
Навальный начал сам писать в соцсетях
0
297
17:00 19.09.2020
В Турции выразили обеспокоенность в связи с "преследованием в России крымских татар"
0
327
16:00 19.09.2020
РФ впервые в новейшей истории обладает лучшим оружием - Путин
0
373
15:00 19.09.2020
Правительство одобрило проект бюджета-2021
0
404
14:00 19.09.2020
Два человека погибли, 16 пострадали при стрельбе в американском Рочестере - ТВ
0
436

Возврат к списку