Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику
19:30 19.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Расходы федерального бюджета на оборону в 2021 году впервые за семь лет опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика».
Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на три года, в отношении к ВВП оборонные расходы опустятся до минимума с 2011 года. В следующем году ассигнования на оборону должны превысить 3 трлн руб., а экономику — 3,37 трлн. Эхо Москвы
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