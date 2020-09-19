Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику

19:30 Источник: Эхо Москвы

Расходы федерального бюджета на оборону в 2021 году впервые за семь лет опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика».

Как следует из пояснительной записки к проекту бюджета на три года, в отношении к ВВП оборонные расходы опустятся до минимума с 2011 года. В следующем году ассигнования на оборону должны превысить 3 трлн руб., а экономику — 3,37 трлн. Эхо Москвы