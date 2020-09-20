Самый высокий прирост случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Республике Алтай

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки в Республике Алтай, впервые за время пандемии поднялось до 78 - еще 19 сентября пиковым значением были 70 случаев. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Выявлены 78 новых случаев коронавируса - это очередной суточный максимум с начала пандемии. Еще вчера максимумом были 70 случаев. Заболевшие выявлены в Горно-Алтайске и во всех муниципальных районах республики, кроме Чойского", - сообщили в пресс-службе.

В регионе за сутки умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом, таким образом, число скончавшихся от этой инфекции пациентов составило 15. В пресс-службе отметили, что по Сибирскому Федеральному округу в регионе самая низкая летальность - 0,45%.

Как ранее сообщалось, высокий процент заболеваемости власти региона связывают с тем, что в магазинах и автобусах большинство пассажиров игнорируют масочный режим, в регионе продолжаются массовые свадьбы, юбилеи и другие торжества, после которых людей нередко госпитализируют и помещают в реанимацию. Всего на сегодня в республике количество выявленных случаев коронавируса составило 2 946.