0
0
26
НОВОСТИ

Самый высокий прирост случаев коронавируса за сутки зафиксирован в Республике Алтай

09:20 20.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, выявленных за сутки в Республике Алтай, впервые за время пандемии поднялось до 78 - еще 19 сентября пиковым значением были 70 случаев. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе правительства региона.

"Выявлены 78 новых случаев коронавируса - это очередной суточный максимум с начала пандемии. Еще вчера максимумом были 70 случаев. Заболевшие выявлены в Горно-Алтайске и во всех муниципальных районах республики, кроме Чойского", - сообщили в пресс-службе.

В регионе за сутки умер еще один человек с подтвержденным коронавирусом, таким образом, число скончавшихся от этой инфекции пациентов составило 15. В пресс-службе отметили, что по Сибирскому Федеральному округу в регионе самая низкая летальность - 0,45%.

Как ранее сообщалось, высокий процент заболеваемости власти региона связывают с тем, что в магазинах и автобусах большинство пассажиров игнорируют масочный режим, в регионе продолжаются массовые свадьбы, юбилеи и другие торжества, после которых людей нередко госпитализируют и помещают в реанимацию. Всего на сегодня в республике количество выявленных случаев коронавируса составило 2 946.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:30 20.09.2020
На испытания вакцины от коронавируса в Москве подали заявку более 60 тысяч человек
0
51
09:25 20.09.2020
Трамп считает, что Россия, Китай, КНДР завидуют США
0
58
09:15 20.09.2020
Сделку по приобретению социальной сети TikTok одобрил Трамп
0
72
21:00 19.09.2020
Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
0
668
20:30 19.09.2020
Япония направит средства на освоение Луны - СМИ
0
720
20:00 19.09.2020
В Госдуме призвали закрыть границы с Великобританией из-за коронавируса
0
782
19:47 19.09.2020
Кудряшов: Возобновление нефтедобычи позитивно скажется на внутриливийском урегулировании
0
603
19:30 19.09.2020
Расходы бюджета на оборону в 2021 году впервые за 7 лет будут ниже расходов на национальную экономику
0
743
19:00 19.09.2020
Путин рассказал, как после неудач дал шанс разработчикам нового оружия и те сдержали слово
0
933
18:30 19.09.2020
Губернатор Саратовской области сообщил, что заразился коронавирусом
0
698

Возврат к списку