У границ РФ активизировались авиация и флот Британии, чтобы выявить слабости российской обороны - СМИ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские военные самолеты и корабли значительным образом увеличили интенсивность патрулирования у границ России, чтобы таким образом выявить слабости российской обороны и иметь возможность использовать их в будущем. Об этом пишет в воскресенье газета "Санди таймс", называя такую операцию беспрецедентной.

По подсчетам издания, начиная с последней недели августа 28 самолетов Королевских ВВС Великобритании были замечены вблизи границ России в районе Черного моря и у побережья Кольского полуострова, а группировка самолетов за один вылет достигала пяти.

Как говорится в статье, в полетах на большую дальность были задействованы истребители Typhoon ("Тайфун"), самолеты- заправщики Voyager ("Вояджер"), самолет радиолокационной разведки и управления нанесением ударов Sentinel ("Сентинел"), стратегический самолет-разведчик RC-135 ("Ар- си-135") и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry ("Боинг Сентри").

"Санди таймс" напоминает, что две недели назад она сообщала о первых полетах истребителей Typhoon над Украиной, и со ссылкой на военные источники и на данные с авиаресурсов добавляет, что с того момента патрулирование вблизи границ России на Черном море усилилось.



