В Госдуме потребовали проверить цену на препарат от коронавируса

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме потребовали от ФАС и Минздрава проверить цену на препарат от коронавируса. Сегодня «Арепливир» доставили в столичные аптеки. Медикамент стоит 12 320 рублей за пачку. Приобрести его можно по рецепту, передаёт РИА Новости.

Член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат Госдумы от Новосибирской области Максим Кудрявцев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что на стоимость препарата ему пожаловались граждане. Кудрявцев адресовал свои обращения сразу в два ведомства.

«Считаю своим долгом позаниматься этой ситуацией. Объективно мы не знаем себестоимость данного препарата. Хорошо, что такое лекарство у нас появилось эффективное, но надо понимать ценообразование, поэтому сегодня я подготовил два депутатских запроса. Один ушёл в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), посмотреть обоснованность цены на препарат «Арепливир». Второй запрос ушёл министру здравоохранения Новосибирской области, чтобы понять, какие категории граждан могут иметь льготы. Понятно, что в стационарной сети наших медицинских учреждений это лекарство будет предоставляться по механизмам страхования, то есть тот, кто лежит в больнице, не будет его покупать, а вот в розничной сети надо понимать, какие категории граждан могут претендовать на льготы и какие получать бесплатно. Жду ответа».