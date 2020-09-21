Кудрин заявил, что Россия могла бы в ближайшие годы избежать повышения некоторых налогов - СМИ
21:20 21.09.2020 Источник: Эхо Москвы
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия могла бы в ближайшие годы избежать повышения некоторых налогов. С соответствующим комментарием он выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении в три с половиной раза налога на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений. Эхо Москвы
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