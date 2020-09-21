0
0
90
НОВОСТИ

Кудрин заявил, что Россия могла бы в ближайшие годы избежать повышения некоторых налогов - СМИ

21:20 21.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия могла бы в ближайшие годы избежать повышения некоторых налогов. С соответствующим комментарием он выступил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

На прошлой неделе правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении в три с половиной раза налога на добычу полезных ископаемых для металлургов и производителей удобрений. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 21.09.2020
Лидер Южной Кореи на ГА ООН выдвинул план по преодолению последствий пандемии
0
94
20:40 21.09.2020
Путин распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу
0
203
20:00 21.09.2020
В Госдуме потребовали проверить цену на препарат от коронавируса
0
236
19:20 21.09.2020
Трамп подписал указ о санкциях США за поставку Ирану оружия другими странами - Белый дом
0
227
18:40 21.09.2020
Главы МИД ЕС не смогли согласовать список персональных санкций по Белоруссии из-за Кипра
0
274
18:00 21.09.2020
Большинство россиян считают, что опасность распространения коронавируса не исчезла - опрос
0
308
17:32 21.09.2020
В "Роскосмосе" сообщили, что спутник, который во вторник сойдет с орбиты, не представляет опасности для людей
0
387
17:12 21.09.2020
В Госдуме предложили создать реестр нянь
0
397
17:00 21.09.2020
Люди во всем мире больше всего боятся глобального потепления и бедности - исследование ООН
0
322
16:32 21.09.2020
Вблизи Каира археологи обнаружили 27 нетронутых саркофагов
0
400

Возврат к списку