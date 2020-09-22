Соратники Навального увезли улики, это затрудняет проверку - Песков
13:20 22.09.2020 Источник: Интерфакс
Российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при проверке ситуации с Алексеем Навальным, так как многие улики были вывезены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, контролируют ли в Кремле сроки доследственной проверки по ситуации с Навальным.
"Наверняка, это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит", - сказал Песков.
Также, по его словам, российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при получении информации из Германии по данной ситуации. "Есть определенные проблемы с получением данных, они, безусловно, затрудняют все следственные действия", - сказал Песков.
Он прокомментировал по просьбе журналистов требование Навального вернуть изъятую у него российскими правоохранительными органами одежду.
"При все уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", - сказал Песков.
Он также ответил на тезис о том, что на одежде Навального могут содержаться "доказательства" его отравления.
"Мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли, явно в чем испытывает необходимость те, кто занимается проверочными действиями", - сказал Песков.
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