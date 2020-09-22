0
0
38
НОВОСТИ

Соратники Навального увезли улики, это затрудняет проверку - Песков

13:20 22.09.2020 Источник: Интерфакс

Российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при проверке ситуации с Алексеем Навальным, так как многие улики были вывезены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, контролируют ли в Кремле сроки доследственной проверки по ситуации с Навальным.

"Наверняка, это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит", - сказал Песков.

Также, по его словам, российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при получении информации из Германии по данной ситуации. "Есть определенные проблемы с получением данных, они, безусловно, затрудняют все следственные действия", - сказал Песков.

Он прокомментировал по просьбе журналистов требование Навального вернуть изъятую у него российскими правоохранительными органами одежду.

"При все уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", - сказал Песков.

Он также ответил на тезис о том, что на одежде Навального могут содержаться "доказательства" его отравления.

"Мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли, явно в чем испытывает необходимость те, кто занимается проверочными действиями", - сказал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 22.09.2020
Законопроекты по поправкам к конституции не предусматривают переноса единого дня голосования - Клишас
0
36
13:05 22.09.2020
Стратегические бомбардировщики США "навестили" Арктику
0
95
13:00 22.09.2020
Около 60% россиян от 18 до 24 лет интересуются современным искусством - исследование
0
98
12:32 22.09.2020
Следственный комитет объяснил причины задержания "сибирского Христа" Виссариона
0
142
12:20 22.09.2020
СВР фиксирует активность Запада в раскручивании дела Навального - Нарышкин
0
182
12:05 22.09.2020
Экс-губернатор Белгородской области Савченко станет сенатором
0
173
12:00 22.09.2020
Каждый регион России раз в 10 лет будет проходить госинвентаризацию лесов
0
153
11:32 22.09.2020
ФСБ нашла оружие в общине задержанного Виссариона
0
240
11:20 22.09.2020
Британцам будет рекомендовано работать из дома
0
204
11:05 22.09.2020
МЧС РФ запретило размещать мебельные магазины в жилых новостройках
0
242

Возврат к списку