Соратники Навального увезли улики, это затрудняет проверку - Песков

13:20 Источник: Интерфакс

Российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при проверке ситуации с Алексеем Навальным, так как многие улики были вывезены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, контролируют ли в Кремле сроки доследственной проверки по ситуации с Навальным.

"Наверняка, это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит", - сказал Песков.

Также, по его словам, российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при получении информации из Германии по данной ситуации. "Есть определенные проблемы с получением данных, они, безусловно, затрудняют все следственные действия", - сказал Песков.

Он прокомментировал по просьбе журналистов требование Навального вернуть изъятую у него российскими правоохранительными органами одежду.

"При все уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль", - сказал Песков.

Он также ответил на тезис о том, что на одежде Навального могут содержаться "доказательства" его отравления.

"Мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они ещё увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли, явно в чем испытывает необходимость те, кто занимается проверочными действиями", - сказал Песков.