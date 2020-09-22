Убийца Джона Леннона извинился перед его вдовой
22:00 22.09.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно. «Я убил его, потому что он был очень-очень знаменит, а я очень хотел славы и был эгоистом», — заявил Марк Чепмен на заседании комиссии по досрочному освобождению, сообщает BBC.
65-летний преступник заявил, что его поступок был «подлым и довольно жутким».
Чепмен застрелил Джон Леннона в декабре 1980 года в Нью-Йорке, когда музыкант вместе с Йоко Оно возвращался домой из звукозаписывающей студии.
В 2015 году вдова заявила, что живёт в постоянном страхе из-за того, что Чепмена могут выпустить из тюрьмы. В августе 2020-го мужчине в одиннадцатый раз отказали в досрочном освобождении. Он приговорён к пожизненному заключению. Говорит Москва
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