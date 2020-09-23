Число жертв COVID-19 в США превысило 200 тысяч человек

08:30 Источник: NEWSru.co.il

По данным Университета имени Джона Хопкинса, во вторник, 22 сентября, число жертв от коронавируса в США превысило 200 тысяч человек. США остаются страной с самым большим числом смертей от коронавирусного заболевания.

США также "лидируют" по количеству инфицированных: всего в стране коронавирусной инфекцией заразились более 6.8 миллионов человек.

Согласно подсчетам агентства Reuters, в среднем в США от COVID-19 умирают около 800 человек в неделю. Напомним, что в середине апреля число жертв коронавируса в стране доходило до более 2800 в день.

Более 70% жертв коронавируса в США были старше 65 лет. Наибольшее число инфицированных и смертей зарегистрировано в Техасе, Флориде и Калифорнии - трех самых густонаселенных американских штатах.