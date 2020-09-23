0
0
119
НОВОСТИ

Число жертв COVID-19 в США превысило 200 тысяч человек

08:30 23.09.2020 Источник: NEWSru.co.il

По данным Университета имени Джона Хопкинса, во вторник, 22 сентября, число жертв от коронавируса в США превысило 200 тысяч человек. США остаются страной с самым большим числом смертей от коронавирусного заболевания.

США также "лидируют" по количеству инфицированных: всего в стране коронавирусной инфекцией заразились более 6.8 миллионов человек.

Согласно подсчетам агентства Reuters, в среднем в США от COVID-19 умирают около 800 человек в неделю. Напомним, что в середине апреля число жертв коронавируса в стране доходило до более 2800 в день.

Более 70% жертв коронавируса в США были старше 65 лет. Наибольшее число инфицированных и смертей зарегистрировано в Техасе, Флориде и Калифорнии - трех самых густонаселенных американских штатах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:22 23.09.2020
"Граждане СССР" на Кубани пытались убить лидера еврейской общины
0
31
09:20 23.09.2020
Ассоциация страховщиков судовладельцев отказалась от сотрудничества с Nord Stream 2
0
33
09:05 23.09.2020
Суд в Новосибирске арестовал на два месяца Сергея Торопа, известного как Виссарион
0
62
09:00 23.09.2020
СМИ рассказали о разговоре Путина с Макроном по поводу Навального
0
77
08:56 23.09.2020
Два проекта Москвы вышли в финал международного конкурса "умных городов"
0
85
08:48 23.09.2020
Российские ученые нашли в природе универсальный антибиотик
0
106
08:43 23.09.2020
Экс-премьер Японии готов помогать преемнику по вопросу мирного договора с Россией
0
97
08:38 23.09.2020
Путин призвал создать «зеленые коридоры», свободные от санкций
0
132
08:27 23.09.2020
В Израиле за последние сутки выявлены почти 7000 заразившихся коронавирусом - Минздрав
0
123
08:10 23.09.2020
Швеция одумалась и приготовилась ввести карантин
0
154

Возврат к списку