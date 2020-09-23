Российские ученые нашли в природе универсальный антибиотик
08:48 23.09.2020 Источник: РОСБАЛТ
Уникальный природный антибиотик, который способен «скопом» убивать грибки и бактерии, нашли в России. Открытие принадлежит специалистам Тюменского госуниверситета (ТюмГУ).
Исследователи назвали вещество эмерициллипсин А, но в каком компоненте природы он содержится, не сообщается.
Механизм действия нового антибиотика поясняется в научной работе на страницах издания Applied Biochemistry and Microbiology. Опухолевые клетки и грибы, относящиеся к эукариотам, уничтожаются за счет разрушения их клеточной мембраны пептидом, а прокариоты эмерициллипсин А губит, не давая образововываться биопленкам.
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