Мишустин предложил публично обсудить, какие виды доходов попадут под ставку НДФЛ в 15%

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил публично обсудить, с каких именно видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет взиматься НДФЛ в размере 15%.

На заседании правительства в среду он напомнил, что законопроект о повышении с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год, был внесен кабмином в Госдуму. При этом, как отметил Мишустин, президент РФ Владимир Путин ранее поручал определить также виды доходов, к которым применяется повышенная налоговая ставка.



"Здесь нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу, важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие - исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично, поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке", - поручил глава правительства.

