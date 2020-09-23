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Мишустин предложил публично обсудить, какие виды доходов попадут под ставку НДФЛ в 15%

17:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин предложил публично обсудить, с каких именно видов доходов, превышающих 5 млн рублей в год, будет взиматься НДФЛ в размере 15%.

На заседании правительства в среду он напомнил, что законопроект о повышении с 13% до 15% ставки налога на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год, был внесен кабмином в Госдуму. При этом, как отметил Мишустин, президент РФ Владимир Путин ранее поручал определить также виды доходов, к которым применяется повышенная налоговая ставка.

"Здесь нельзя чисто механически применять нормы действующего закона к новому налогу, важно уточнить, какие виды доходов действительно необходимо оставить в законопроекте, а какие - исключить. Считаю, что этот вопрос должен обсуждаться публично, поэтому прошу Минфин вместе с парламентом и регионами дополнительно обсудить эти вопросы, чтобы определить базу для налога по 15-процентной ставке", - поручил глава правительства.

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