Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей
22:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 77 руб., свидетельствуют данные площадки на 17:16 мск.
При этом к 17:22 мск курс доллара уже рос на 1,26% - до 77,07 руб.
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