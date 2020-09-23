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НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей

22:00 23.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 77 руб., свидетельствуют данные площадки на 17:16 мск.

При этом к 17:22 мск курс доллара уже рос на 1,26% - до 77,07 руб.

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