Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов и достиг отметки в 77 руб., свидетельствуют данные площадки на 17:16 мск.

При этом к 17:22 мск курс доллара уже рос на 1,26% - до 77,07 руб.