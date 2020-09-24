Меры правительства по борьбе с коронавирусом поддерживают более половины японцев - опрос

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 51% жителей Японии положительно оценивает меры правительства по борьбе с распространением в стране нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в четверг телеканалом Эн-эйч-кей.

При этом против действий властей в этой области высказался 41% респондентов. Беспокойство по поводу угрозы коронавируса для жителей Японии выразили 76% участников исследования. Между тем 17% опрошенных не посчитали ее важной проблемой.

Несмотря на рост числа заражений в июле и августе, власти Японии не стали вводить режим ЧС по всей стране, как это было сделано во время первой волны, длившейся с апреля по май. Это объяснялось тем, что большинство новых случаев инфицирования приходилось в этот раз на молодых людей в возрасте до 30 лет, которые переносили болезнь легко или без симптомов. В настоящее время меры японского правительства в основном сводятся к укреплению системы здравоохранения, разработке вакцины и поддержке населения.

В Японии общее число случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принцесс"), превысило 80 тыс., зафиксировано более 1,5 тыс. летальных исходов.