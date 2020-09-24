Меры правительства по борьбе с коронавирусом поддерживают более половины японцев - опрос
08:10 24.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 51% жителей Японии положительно оценивает меры правительства по борьбе с распространением в стране нового коронавируса. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, опубликованные в четверг телеканалом Эн-эйч-кей.
При этом против действий властей в этой области высказался 41% респондентов. Беспокойство по поводу угрозы коронавируса для жителей Японии выразили 76% участников исследования. Между тем 17% опрошенных не посчитали ее важной проблемой.
Несмотря на рост числа заражений в июле и августе, власти Японии не стали вводить режим ЧС по всей стране, как это было сделано во время первой волны, длившейся с апреля по май. Это объяснялось тем, что большинство новых случаев инфицирования приходилось в этот раз на молодых людей в возрасте до 30 лет, которые переносили болезнь легко или без симптомов. В настоящее время меры японского правительства в основном сводятся к укреплению системы здравоохранения, разработке вакцины и поддержке населения.
В Японии общее число случаев заражения новым коронавирусом, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess ("Даймонд принцесс"), превысило 80 тыс., зафиксировано более 1,5 тыс. летальных исходов.
НОВОСТИ
- 08:20 24.09.2020
- После инаугурации Лукашенко конгрессмены США вновь призвали провести новые выборы
- 08:00 24.09.2020
- К поискам пропавшего на Сахалине ребенка подключили беспилотник
- 22:45 23.09.2020
- Навальный пока остается на лечении в ФРГ
- 22:40 23.09.2020
- В июле-августе этого года интернетом не пользовались почти 22% россиян - исследование
- 22:00 23.09.2020
- Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 77 рублей
- 21:20 23.09.2020
- Минимальное пособие по безработице предложили приравнять к МРОТ
- 20:40 23.09.2020
- Закон о повышении акцизов на табачную продукцию Госдума приняла в третьем чтении
- 20:00 23.09.2020
- Силовики в Минске пустили в ход водометы для разгона протестующих
- 19:20 23.09.2020
- Путин лично контролирует операцию по "очернению" Байдена - WP
- 18:40 23.09.2020
- Болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в шпионаже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать