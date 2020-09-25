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Политика Трампа в области ядерного разоружения ведет мир к "стратегическому хаосу" - Горбачев

10:20 25.09.2020 Источник: Газета.Ru

Политика президента США Дональда Трампа в области ядерного разоружения ведет мир к «стратегическому хаосу», считает первый президент СССР Михаил Горбачев. Об этом он заявил в интервью японской газете «Асахи».

По мнению Горбачева, администрация Трампа разрушает все рамки ядерного разоружения и увеличивает риск, создавая новые военные технологии и оружие.

«Вот почему требуются все новые и новые усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня», — уверен Горбачев.

Он также подчеркнул, что Россия, как ядерная держава, должна решить эту проблему «в срочном порядке».  Газета.Ru

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