Политика Трампа в области ядерного разоружения ведет мир к "стратегическому хаосу" - Горбачев
10:20 25.09.2020 Источник: Газета.Ru
Политика президента США Дональда Трампа в области ядерного разоружения ведет мир к «стратегическому хаосу», считает первый президент СССР Михаил Горбачев. Об этом он заявил в интервью японской газете «Асахи».
По мнению Горбачева, администрация Трампа разрушает все рамки ядерного разоружения и увеличивает риск, создавая новые военные технологии и оружие.
«Вот почему требуются все новые и новые усилия для того, чтобы твердо поставить ядерное разоружение в международную повестку дня», — уверен Горбачев.
Он также подчеркнул, что Россия, как ядерная держава, должна решить эту проблему «в срочном порядке». Газета.Ru
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