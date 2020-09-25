Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга
14:00 25.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России и США нужны гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга, считает президент РФ Владимир Путин.
"Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы, в том числе с использованием ИКТ и высокотехнологичных методов", - говорится в заявлении Путина по российско-американскому сотрудничеству в сфере международной информационной безопасности. Текст заявления зачитал глава МИД РФ Сергей Лавров, выступление которого опубликовано в пятницу на официальном сайте Кремля.
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