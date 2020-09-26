Минпросвещения утвердило 1 555 учебников для использования в российских школах и колледжах

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство просвещения РФ утвердило федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных для использования в российских школах и колледжах. Об этом в субботу сообщил телеграм-канал Минпросвещения "Большая перемена"

Отмечается, что новый перечень состоит из двух частей и включает в себя 1 555 учебников.

Теперь в списке учебников, изданных на языках республик или народов страны, указан соответствующий язык. Кроме того, отдельно отмечены учебники для углубленного изучения предметов или использования при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень учебников будет актуален в течение 5 лет.