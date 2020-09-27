Трамп, в случае победы на выборах, обещает навсегда избавить США от китайской зависимости

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на предстоящих выборах раз и навсегда покончить с зависимостью американской экономики от КНР и превратить Соединенные Штаты в "производственную сверхдержаву". Об этом он заявил в субботу, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.

"За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая", - сказал он.