Трамп, в случае победы на выборах, обещает навсегда избавить США от китайской зависимости
09:00 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп пообещал в случае своей победы на предстоящих выборах раз и навсегда покончить с зависимостью американской экономики от КНР и превратить Соединенные Штаты в "производственную сверхдержаву". Об этом он заявил в субботу, выступая перед сторонниками в штате Пенсильвания.
"За следующие четыре года мы превратим Америку в производственную сверхдержаву мира, и мы раз и навсегда покончим с нашей зависимостью от Китая", - сказал он.
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