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НОВОСТИ

Обострилась ситуация в районе Нагорного Карабаха

09:30 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Армении проинформировало о ситуации в Нагорном Карабахе сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом в воскресенье утром сообщила корр. ТАСС пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Анна Нагдалян.

"Глава МИД Армении находится в постоянной связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ", - отметила она.

В воскресенье утром премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что азербайджанские ВС начали наступление в направлении Нагорного Карабаха. Согласно информации МИД Армении, армия Азербайджана бомбит населенные пункты, в том числе и столицу непризнанной республики Степанакерт.

Азербайджанская армия принимает меры в ответ на действия армянской стороны на линии соприкосновения и контролирует ситуацию. Об этом заявило в воскресенье Минобороны Азербайджана.

"В настоящее время азербайджанская армия принимает ответные меры и наши войска полностью контролируют оперативную ситуацию", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "при взаимодействии передовых воинских частей, ракетно-артиллерийских подразделений, фронтовой авиации, бронетехники и других родов войск, дислоцированных на наиболее напряженных Тертер-Агдамском и Физули- Джебраильском направлениях, подавляются огневые точки и пресекается боевая деятельность Вооруженных сил Армении".

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