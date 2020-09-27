0
0
107
НОВОСТИ

Власти Армении обсудят введение военного положения в стране

11:44 27.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении в воскресенье в ходе экстренного заседания намерено рассмотреть вопрос о введении в стране военного положения. Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" премьер- министр Никол Пашинян.

"Сегодня мы созовем заседание Совета безопасности, а потом и правительство рассмотрит вопрос о введении военного положения и частичной мобилизации резерва. Будьте готовы защищать нашу святую родину", - отметил он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:30 27.09.2020
18 человек находятся в тяжелом состоянии после обрушения надземного перехода в Ступине
0
35
12:02 27.09.2020
В Армении введено военное положение и объявлена всеобщая мобилизация
0
113
12:00 27.09.2020
Глава РАН академик Сергеев выступил за повышение ответственности за нарушение карантинных мер в России
0
98
11:31 27.09.2020
На "Сочи Автодроме" во время гонки "Формулы 2" произошла жуткая авария
0
167
10:50 27.09.2020
Данные о заражении коронавирусом в России на 27 сентября
0
219
10:40 27.09.2020
В Нагорном Карабахе введено военное положение
0
238
10:33 27.09.2020
Продолжает расти число пострадавших при обрушении надземного перехода в Подмосковье
0
218
09:45 27.09.2020
С понедельника в жилых домах в Москве включат отопление - Собянин
0
262
09:30 27.09.2020
Обострилась ситуация в районе Нагорного Карабаха
0
291
09:15 27.09.2020
В ночь на понедельник в Москве может похолодать до +7 градуов
0
254

Возврат к списку