Власти Армении обсудят введение военного положения в стране

11:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Армении в воскресенье в ходе экстренного заседания намерено рассмотреть вопрос о введении в стране военного положения. Об этом написал на своей странице в "Фейсбуке" премьер- министр Никол Пашинян.

"Сегодня мы созовем заседание Совета безопасности, а потом и правительство рассмотрит вопрос о введении военного положения и частичной мобилизации резерва. Будьте готовы защищать нашу святую родину", - отметил он.