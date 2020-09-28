США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

13:32 Источник: Эхо Москвы

Соединенные штаты вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H. До этого они временно располагались авиабазе в Великобритании. Как пояснили в американском командовании ВВС, миссия была завершена. Самолеты прибыли в Европу в конце августа.

Шесть американских стратегических бомбардировщиков, каждый из которых способен нести ядерное оружие, совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, передает агентство «Интерфакс». В том числе эти самолеты пролетали у западных и южных границ России. Эхо Москвы