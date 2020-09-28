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РФ не вмешивается во внутренние дела соседей, но поддерживает действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию - Путин

15:12 28.09.2020 Источник: Интерфакс

Россия не вмешивается во внутренние дела Киргизии, но поддерживает усилия по стабилизации внутриполитической ситуации в этой стране, заявил президент России Владимир Путин.

"Вы знаете, что мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да, и вообще других стран. Но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Всегда поддерживаем действующую власть в ее стремлении стабилизировать ситуацию", - сказал он на встрече со своим киргизским коллегой Соорнбаем Жээнбековым в Сочи.

"Так же последовательно будем вести себя в отношении Кыргызстана, в том числе, оказывая и экономическую поддержку", - добавил президент России.

В свою очередь, Жээнбеков рассказал, что "накануне парламентских выборов активизировались различные силы, которые против стабильности и развития нашей страны".

"Также они пытаются... вбить клин в наши союзнические отношения стратегического партнерства. Конечно, мы не дадим этого. У них ничего не получится. Поддержка России для нас очень важна", - добавил он.

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