ОАЭ собираются отправить астронавтов на Луну в 2024 году

14:00 Источник: NEWSru.co.il

Космический центр Объединенных Арабских Эмиратов сообщил, что в 2024 году ОАЭ планируют запустить первую арабскую космическую миссию, предусматривающую высадку на Луну. Это часть стратегического плана отрасли на предстоящее десятилетие.

"Наш план обучения национальных кадров для космической программы и создания спутников будет опираться на знания, инновационные научные и академические исследования арабского мира на благо всего человечества", - сообщил правитель Дубая шейх Мухаммад бин Рашид аль-Мактум.

Напомним, что первым представителем ОАЭ в космосе в сентябре 2019 года стал Хаза аль-Мансури. Он отправился на Международную космическую станцию в составе экипажа корабля Союз-МС15. Newsru.co.il