Из-за коронавируса Казахстан планирует усилить контроль для прибывающих из других стран
08:20 30.09.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Казахстана планируют усилить санитарный контроль для лиц, прибывающих в республику из других стран. Об этом заявил премьер- министр Казахстана Аскар Мамин на заседании правительства в среду.
"В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Показатель репродуктивности инфекции составляет 0,93, что свидетельствует об эффективности принимаемых мер.
Вместе с тем, с учетом нестабильности эпидемии в мире и в ряде приграничных стран, нам следует усилить меры соблюдения санитарных требований", - сказал Мамин.
Он поручил рассмотреть на межведомственной комиссии предложения Министерства здравоохранения по усилению санитарно-карантинного контроля для лиц, прибывающих на территорию Казахстана. Ранее министр здравоохранения Алексей Цой предложил для лиц, прибывающих в Казахстан из стран, с которыми возобновлено авиасообщение, установить требования по наличию справки об обследовании на COVID-19, с даты получения которой прошло не более трех суток. Аналогичные требования предложено применить к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами Евразийского экономического союза и Узбекистаном.
"Заинтересованным госорганам и акиматам регионов обеспечить 100% готовность санитарно-эпидемиологических мероприятий. Министерству здравоохранения до 15 октября закупить и передать в регионы передвижные медицинские комплексы и автомобили скорой помощи, необходимую технику, оборудование и средства защиты", - поручил премьер-министр. Он отметил, что министерствам внутренних дел и здравоохранения совместно с администрациями регионов надо усилить работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением санитарных требований, пресекать любые нарушения санитарного режима.
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