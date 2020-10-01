На площади Лестер-сквер в центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Памятник юному волшебнику Гарри Поттеру из книг британской писательницы Джоан Роулинг появился в среду на площади Лестер-сквер в центре Лондона. Чародей, образ которого в кино воплотил актер Дэниел Рэдклифф, изображен летящим на метле.

Бронзовый Поттер составил компанию восьми другим статуям популярных киногероев. Неподалеку от него можно сфотографироваться с Мэри Поппинс, медвежонком Паддингтоном, Мистером Бином и Бэтменом. Многих из них британские зрители впервые увидели на большом экране именно на Лестер-сквер, куда выходят фасады двух популярных кинотеатров. В одном из них осенью 2001 года состоялась премьера первого из фильмов поттерианы - "Гарри Поттер и философский камень".

Статуя изображает именно сыгранного Рэдклиффом 11-летнего Поттера из этой картины. Мальчик-волшебник одет в форму для игры в квиддич и сидит на верном "Нимбусе-2000". Статуя производит впечатление парящей в воздухе, так как металлический столб, являющийся ее единственной точкой опоры, скрыт зеленым кустом, над которым Поттер "пролетает".

Семь романов о Гарри Поттере, выходивших с 1997 по 2007 год, принесли Роулинг всемирную славу. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям сняты восемь блокбастеров.