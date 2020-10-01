Азербайджан заявил о масштабном отступлении Армении

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Азербайджан заявил об отступлении Армении «по всему фронту». По версии Баку, Ереван потерял 200 танков, около 230 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и миномётов, 30 средств ПВО, зенитно-ракетный комплекс С-300 и т. д.

«С утра 27 сентября по 21.30 30 сентября враг понёс существенные потери в живой силе, военной и боевой технике и вынужден был отступить с ранее занимаемых позиций», — говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Официального ответа армянской стороны пока не было.

Бои в Нагорном Карабахе не прекращаются с 27 сентября. Говорит Москва